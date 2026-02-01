Alertă de vreme rea! Cod Galben de ninsori viscolite, ghețuș și ger; minus 20 de grade Celsius

Meteorologii au emis noi avertizări Cod Galben – una de ninsori viscolite, valabilă până luni la prânz, iar două de ger, valabile până marți. Temperaturile vor fi cu 7…9 grade mai mici decât cele normale dateidin calendar.

Însă o informare transmisă de ANM arată că temperaturile scăzute vor persista până miercuri: „Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor”.