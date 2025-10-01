Alertă de vreme rea! Cod Portocaliu și Galben în jumătate de țară: Ploi abundente și vijelii; ninsori la munte

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi abundente și vijelii în jumătatea de sud a țării, valabile de joi până vineri dimineață. În zonele montane înalte, vor fi ninsori și se va așterne strat de zăpadă.

Totodată, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade Celsius și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Cod Galben: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

Vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

Cod Portocaliu: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50…70 l/mp.

Cod Galben: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h.

Cod Portocaliu: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…85 km/h.

Cod Galben: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10…20 cm).

Cod Portocaliu: 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm.