Alerte de viituri: Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben

Hidrologii avertizează, în urma precipitațiilor prognozate de ANM, asupra pericolului de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Astfel, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 24:00, va fi în vigoare Codul Roșu, care va afecta râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.

În același interval, se află sub incidența Codului Portocaliu anumite sectoare de râuri din județele: Harghita, Covasna, Brașov, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamț, Bacău, Galați, Iași și Vaslui.

Totodată, în intervalul 7 octombrie, ora 12:00 – 9 octombrie, ora 12:00, sunt vizate de Codul Galben județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Brăila, Brașov, Covasna, Vrancea, Bacău, Neamț, Harghita, Galați, Iași, Vaslui, Constanța și Tulcea.