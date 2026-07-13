ANM: Cod Galben de ploi și vijelii în zone din 12 județe și în București

Meteorologii au emis o nouă atenționare Cod Galben de ploi și vijelii, valabilă pe parcursul zilei de luni, în zone din 12 județe și în București.

Astfel, între orele 13:00 – 20:00, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

În intervale scurte de timp (între o oră și trei ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15 – 20 l/mp, izolat de peste 30 l/mp.

În București vor fi înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor cădea averse (10 – 20 l/mp, pe alocuri peste 25 l/mp), descărcări electrice.

Totodată, vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50 – 70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius.