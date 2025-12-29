Avertizarea Cod Galben de vânt, extinsă până în penultima zi a anului

COD GALBEN: 29 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 23:00

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.