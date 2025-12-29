Avertizarea Cod Galben de vânt, extinsă până în penultima zi a anului

Meteorologii au extins, luni, avertizarea Cod Galben de vânt, până în penultima zi a anului, potrivit mai multor mesaje transmise luni.
COD GALBEN: 29 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 23:00
În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
COD GALBEN: 29 decembrie, ora 23:00 – 30 decembrie, ora 08:00
În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
COD GALBEN: 30 decembrie, ora 08:00 – 30 decembrie, ora 20:00
În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab.
În Banat vor fi precipitații mixte și condiții de polei.