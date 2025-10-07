Avertizarea Cod ROȘU de ploi torențiale, extinsă la 5 județe și București. Mesaje RO-Alert

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins, marți, la 5 județe și municipiul București atenționarea Cod roșu de ploi torențiale valabilă până miercuri la ora 15.00.
UPDATE: Autoritățile au emis, marți la ora 18:10, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din București, avertizându-i asupra alertei meteo de Cod roșu pentru ploi abundente și torențiale.
Ei au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție în perioada de manifestare a fenomenelor periculoase – între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.
Conform mesajului, cantitățile de apă vor fi semnificative, iar riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.
Pentru mai multe informații, cetățenii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma www.fiipregatit.ro.
Cod Roșu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00
În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent. Izolat, se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.
Cod Portocaliu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00
În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.
Cod Galben: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00
Local, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.
În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis o serie de reguli de siguranță pentru populație:
- Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
- Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
- Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
- Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
- În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora. De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore.
- Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:
- Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;
- Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;
- Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;
- În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!
- Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.
- Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.