Avertizarea Cod ROȘU de ploi torențiale, extinsă la 5 județe și București. Mesaje RO-Alert

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins, marți, la 5 județe și municipiul București atenționarea Cod roșu de ploi torențiale valabilă până miercuri la ora 15.00.

UPDATE: Autoritățile au emis, marți la ora 18:10, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din București, avertizându-i asupra alertei meteo de Cod roșu pentru ploi abundente și torențiale.

Ei au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție în perioada de manifestare a fenomenelor periculoase – între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.

Conform mesajului, cantitățile de apă vor fi semnificative, iar riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.

Pentru mai multe informații, cetățenii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma www.fiipregatit.ro.

Cod Roșu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent. Izolat, se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Cod Portocaliu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Cod Galben: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

Local, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis o serie de reguli de siguranță pentru populație: