Bogdan Alexandru Sticlosu, noul vicepreşedinte al ANI

Bogdan Alexandru Sticlosu este noul vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), pentru un mandat de patru ani.



Deciziaa fost luată, luni, de plenul Senatului, cu 67 de voturi„pentru”, 18 votauri „împotrivă” şi 9 abţineri.

Votul exprimat a fost electronic, secret.

După vot, noul vicepreşedinte al ANI a depus jurământul de credinţă.

Conform legii, pot susţine concursul pentru organizat de CNI în vederea numirii în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român, are capacitate deplină de exerciţiu, are studii superioare juridice sau economice atestate în condiţiile legii, nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii trei ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică, nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii, nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi care îl fac incompatibil cu funcţia de demnitate publică, şi nu are cazier fiscal. Este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.