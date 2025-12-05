Bolojan: Începe alimentarea cu apă în localitățile afectate din Prahova, dar nu există garanția că este potabilă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că „este foarte posibil” ca de vineri seară să înceapă alimentarea cu apă în localitățile afectate din Prahova, cu precizarea că procesul va fi unul treptat.

„Am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și foarte posibil din această seară alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat. Asta înseamnă că în ședința de Guvern am mandatat reprezentanții Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publică, Ministerului Mediului, MAI, ISU să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova, în așa fel încât cât mai repede posibil oamenii, companiile să aibă acces la apă”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă la finalul ședinței Guvernului.

„E nevoie de un timp de 72 de ore pentru a garanta că această apă este potabilă. (…) Dat fiind faptul că oamenii de câteva zile nu au apă, de aceea am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapid a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există deci garanția că această apă este potabilă. Faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni’, a explicat prim-ministrul.