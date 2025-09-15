Bugetarii din administraţie protestează în Capitală față de concedierile anunțate de Bolojan

Mii de sindicalişti din administraţia publică locală și centrală protestează în centrul Capitalei, luni, față de reformarea acestui sector bugetar, prin care premierul Ilie Bolojan propune concedierea a 13.000 de angajați.

Sunt angajaţi din primării, dar și din aparatul de lucru al Guvernului, membri ai Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

Potrivit programului anunţat de organizatorii protestului, manifestanţii vor sta în Piaţa Victoriei şi îşi vor striga nemulţumirile până la ora 13:00, după care aceştia se vor deplasa în marş către Parcul Izvor. Între orele 14:00 – 15:00 vor staţiona la Palatul Parlamentului – alveola Parc Izvor.

O delegaţie a sindicaliştilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan la finalul protestului, în jurul orei 14:45.