Caniculă, ploi torențiale și furtuni în jumătate de ţară. Cod Portocaliu şi Cod Galben

Ultimele zile din acest val de caniculă aduc ploi torențiale și furtuni în jumătate de ţară, iar meteorologii au emis avertizări Cod Portocaliu şi Cod Galbenîn jumătate de țară.

Cod Galben de caniculă va fi luni în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, la umbră, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade.

Marți, disconfortul termic se va menține ridicat (indice temperatură-umezeală în jurul valorii de 80 de unități), în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei.

Cod Portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni va fi luni, între orele 12:00-22:00, în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul şi centrul Munteniei, nordul Dobrogei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali.

Vântul va sufla cu rafale de 70- 90 km/h, iar grindina va fi de 2 – 5 cm. În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 – 50 l/mp şi pe arii restrânse de peste 60 – 70 l/mp.

Avertizarea Cod Galben de vreme instabilă vizează luni, între orele 10:00-22:00, zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, precum şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi Orientali.

vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm). Prin acumulare, cantităţile de apă vor putea depăşi, pe arii restrânse, 40 – 50 l/mp.

Cod Galben de furtuni, de luni, ora 22:00, până marți, ora 10:00 va fi valabilă în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali.

Vor fi averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice şi intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h), în timp ce cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp, izolat de peste 30 l/mp.

Alt Cod Galben de vreme rea va fi marți, până la ora 22:00, în judeţe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi din cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură.

Vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 – 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h).

Totodată, pe arii restrânse, va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1-3 cm), iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp şi chiar depăşi, izolat, 40-50 l/mp.

București

În intervalul 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 10:00, în Capitală va fi Cod Galben de caniculă, iar disconfortul termic se va menţine ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperatura maximă va fi de 33-34 de grade, la umbră, iar noaptea va fi tropicală, cu 17-19 grade.

Cât privește ploile, acestea vor apărea luni spre seară și vor continua noaptea. Conform avertizării Cod Portocaliu, vor fi vijelii (rafale de 70 – 90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15 – 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general, cantităţi de apă de 10 – 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 şi 30 de grade.