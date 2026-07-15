Canicula revine cu Cod Galben – inclusiv de furtuni. Valul de arșiță se extinde în toată țara

Un nou val de caniculă se instalează în toată țara, pentru început cu Cod Galben în patru județe, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade (la umbră), iar cele minime, în general, între 20 și 22 de grade, și vor caracteriza o noapte tropicală.

Totodată, până pe 18 iulie, ora 22:00, este valabilă o informare de disconfort termic, caniculă și nopți tropicale în toate regiunile. Astfel, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat.

Disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde ITU va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi și vineri va fi caniculă în Crișana, Banat și în vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor oscila între 35 și 37 de grade.

În plus, în vestul și în sudul țării nopțile vor deveni tropicale și temperaturile minime se vor încadra, în general, în ecartul 20 – 21 de grade.

Totodată, va fi și Cod Galben de furtuni, joi, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, conform ANM.