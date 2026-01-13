Ciucu (PNL) și Ivan (PSD) le promit marea cu sarea bucureștenilor care îngheață în aparamente, dar caloriferele rămân sloi. Noul primar al general a descoperit „greaua moștenire” de la Nicușor

Aproape jumătate dintre blocurile din Capitală sunt de 10 zile fără căldură și apă caldă, iar noul primar general, Ciprian Ciucu (PNL) și ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), le promit bucureștenilor că au „soluții” pentru rezolvarea problemei.

Cei doi s-au întâlnit luni seară, în a 8-a zi de la producerea avariei la CET Sud, să le arate cetățenilor că sunt interesați de situație.

Iată ce a transmis pe Facebook Ciucu, la ora 20:00:

„Soluții pentru problema căldurii și a apei calde în București!

M-am întalnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan și împreună am adus la aceeași masă ELCEN (Min. Energiei) și Termoenergetica (PMB).

Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar și soluțiile.

Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane și echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din rețeaua de distribuție, suplimentând debitul de apă.

Pentru a nu risca avarii în lanț, cu riscuri majore, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea. Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă.

Pentru a rezolva problema, specialiștii au decis ca încă din această seară să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest și CET Grozăvești) și să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud.

Aceștia speră ca astfel parametrii să se îmbunătățească progresiv.

Sistemul va funcționa, pentru ca bucurestenii să beneficieze de apă caldă și căldură și în acestă iarnă. Dar, atenție, va funcționa în regim de avarie!

Vă vom ține la curent cu situația”.

Ivan: „Sistemul va funcționa, oamenii vor avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie!”

Ivan a dat și el asigurări că „sistemul va funcționa, iar oamenii vor avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie! Vă vom ține la curent cu situația”.

După două ore de la acest mesaj și exact când intra în vigoare Codul Galben de ger, Termoenergetica anunța pe aplicația Termo Alert că prelungește până vineri, 16 ianuarie, soluționarea avariei produse pe 4 ianuarie.

Marți, Ivan s-a preocupat să dea noi asigurări că totul merge perfect în sistemul energetic – la nivel național. „Am convocat din nou Comandamentul Energetic Național, pentru a verifica situația la zi și pentru a ne asigura că sistemul energetic funcționează în siguranță. Nu există consumatori nealimentați. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condițiile meteo. Sistemul electroenergetic funcționează stabil. Chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineață și seară au fost acoperite fără probleme’, a scris el pe Facebook.

Despre Elcen și situația din București – nimic!

Ciucu a descoperit „problema structurală a bugetului Capitalei”

Ciucu pare și el că a uitat de promisiunea făcută bucureștenilor – de a-i ține la curent. Edilul are altă problemă – una „structurală” a bugetului Capitalei. Li se plânge pe Facebook, fără a le mai da vreo veste despre revenirea la normal a sistemului de încălzire, că nu are bani să plătească, printre altele, „armata” de angajați ai municipalității – „75 de milioane de lei pentru salarii”.

Ciucu speră că va distrage atenția bucureștenilor de la problema gravă a lipsei încălzirii și apei calde în apartamente – condiții minime pentru locuitorii unei capitale europene. Vineri intrăm în weekend, iar Termoenergetica va anunța o nouă prelungire a termenului de soluționare a avariei – pe care o împarte cu Elcen.