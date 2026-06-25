Cod Galben de caniculă și disconfort termic, chiar și la munte

Un val de căldură sufocantă ce a cuprins întreaga Europă s-a instalat și la noi în aproape toată țara. Canicula și disconfortul termic se vor resimți chiar și la munte.

Meteorologii au emis, pentru joit Cod Galben în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest.

„Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

În zilele următoare valul de căldură extremă se va intensifica, iar meteorologii vor emite chiar și Cod Roșu.