Cod Galben de inundaţii pe râuri din 7 judeţe

Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de inundaţii, valabilă de marți, ora 16:00, până miercuri la aceeași oră, pentru râuri din şapte judeţe.

Astfel, pe cursuri de apă din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri, cu probabilitatea depăşirii Cotelor de atenţie.

INHGA menţionează că populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionare, să nu traverseze zonele inundate şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.

De asemenea, este recomandată respectarea indicaţiilor autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.