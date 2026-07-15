Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de inundații pe râuri din cinci județe, până vineri dimineața.
Astfel, în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 9:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:
- Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj),
- Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte de Acumularea Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș),
- Olteț – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea),
- Argeș – bazin superior și Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița).