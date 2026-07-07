Cod Galben de ploi și vijelii în aproape toată țara

Meteorologii au emis două avertizări Cod Galben de ploi și vijelii, prima pentru jumătate din țară, iar a doua, pentru aproape întreg teritoriul.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15…25 l/mp).

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți (7 iulie), local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.

Cod Galben 8 iulie, orele 12:00 – 23:00

În cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h.

Vor fi și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.