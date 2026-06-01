Cod Galben de ploi torențiale în 21 de județe

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod Galben de ploi torențiale, valabilă în 21 de județe marți, în intervalul orar 10:00 – 22:00.

În cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

În intervale scurte de timp, vor fi cantități de apă de 15 – 25 l/mp și, izolat, de 30-40 l/mp.

Județele vtizate sunt: Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Covasna, Vâlcea (partea de nord), Argeș (partea de nord), Dâmbovița (nord), Prahova (nord), Vaslui, Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Călărași, Ialomița, Tulcea și Constanța.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.