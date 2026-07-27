Cod Galben de ploi torențiale și vijelii în jumătate din țară

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod Galben de ploi torențiale pentru jumătatea de vest a țării, valabilă până la ora 23:00.

Astfel, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

În București, luni după-amiaza vor fi ploi de scurtă durată (2…5 l/mp) și descărcări electrice.

Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Marți, vremea va fi călduroasă, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse

(1…5 l/mp) și descărcări electrice.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade.