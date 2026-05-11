Cod Galben de ploi torențiale și vijelii în jumătate din țară. Vremea se răcește semnificativ în tot teritoriul

ANM a emis o avertizare de Cod Galben pentru mai bine de jumătate din țară, începând de luni la prânz și până marți la ora 14:00, urmată de o răcire semnificativă a vremii, miercuri și joi.

În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Local și temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.