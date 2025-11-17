Cod Galben de vânt. Vremea se răcește pentru câteva zile

Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vânt, valabilă de luni, ora 12:00, până marți la ora 06:00, pentru zonele Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și la munte.



Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h.

În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Vântul va aduce răcirea vremii, pentru câteva zile, deoarece din weekend seva încălzi din nou.