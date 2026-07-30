Cod Portocaliu și Cod Galben de caniculă în jumătate din țară

Meteorologii au emis două avertizări de caniculă pentru jumătatea de vest a țării, valabile începând de vineri, 31 iulie, ora 10:00, până sâmbătă, 1 august, la aceeași oră.

Cod Portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

În județele Bihor, Arad și Timiș, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, la umbră.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Cod Galben

În nord-vestul, sud-vestul și centrul țării temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade, la umbră.

În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.