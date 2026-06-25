Cod Portocaliu și Galben de caniculă și disconfort termic, chiar și la munte

Un val de căldură sufocantă ce a cuprins întreaga Europă s-a instalat și la noi în aproape toată țara. Canicula și disconfortul termic se vor resimți chiar și la munte.

Meteorologii au emis, pentru joi, Cod Galben în intervalul orar 12:00-21:00.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest.

„Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a transmis ANM.

Pentru vineri, însă, 11 județe din vest și nord-vest se vor afla sub incidența Codului Portocaliu.

„În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

În restul teritoriului va fi Cod Galben: „Valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade”, potrivit ANM.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

În zilele următoare valul de căldură extremă se va intensifica, iar meteorologii vor emite chiar și Cod Roșu.