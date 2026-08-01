Cod Roșu de caniculă. Cupola de foc acoperă România două săptămâni

Meteorologii au emis prima avertizare Cod Roșu din acest nou val de caniculă ce s-a instalat deja în România de două zile și se va încheia pe 11 august.

Pentru început, sâmbătă va fi Cod Portocaliu în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

Cod Galben va fi în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei.

Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

COD ROȘU



Duminică, 2 august, Codul Roșu care vine din nord-vest, va cuprinde deocamdată județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august, potrivit ANM.

Vor fi 37…38 de grade Celsius,la umbră, în județul Satu Mare și 39…40 de grade în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest”.

COD PORTOCALIU



Tot duminică, în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi Cod Portocaliu de caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

COD GALBEN

De asemenea, va fi Cod Galben în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.