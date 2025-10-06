Cod Roșu de inundații în județul Constanța; Cod Portocaliu și Galben, în restul țării

Hidrologii au emis luni avertizări Cod Roșu, cod Portocaliu și Cod Galben de viituri și depășiri ale Cotelor de apărare, ce vor intra în vigoare începând de marți, după noul val de ploi.

Codul Roșu va fi în vigoare în județul Constanța de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie ora 00:00 și vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și de niveluri.

Cod Portocaliu de inundații, în același interval, va fi pe râurile din bazinele hidrografice:

Călmățui (județele: Olt și Teleorman),

Vedea – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Olt și Teleorman),

Argeș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov),

Ialomița – bazin amonte Ac. Dridu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Dridu (județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău),

Călmățui (județele: Buzău și Brăila),

Buzău – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Măgura (județele: Buzău, Prahova și Brăila),

Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea),

Putna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea),

Siret – afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș (județul Galați),

Prut – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Elan (județul Galați),

râurile din județul Tulcea.

În perioada 6 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod Galben pe următoarele cursuri de apă:

Ialomița (județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău),

Călmățui (județele: Buzău și Brăila), Buzău (județele: Brașov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila),

Râmnicu Sărat (județele: Buzău și Vrancea),

Putna (județul Vrancea),

Trotuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bacău, Neamț, Harghita, Covasna și Vrancea),

Siret – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Bistrița (județele: Bacău, Vrancea și Galați),

Bârlad – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Vrancea și Galați),

Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați).

pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).

Un al doilea Cod Galben de inundații va fi valabil de marți, de la ora 18:00, până joi la ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: