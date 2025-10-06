Cod Roșu, Portocaliu și Galben de ploi torențiale și vijelii, în jumătate din țară

Meteorologii au emis mai multe alerte, inclusiv Cod Roșu, de ploi torențiale și vijelii, valabile în jumătate din țară, de marți la ora 21.00 până miercuri la 23:00.

Până atunci, de luni seară până marți la 21.00 va fi Cod Galben, în cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură. În aceste regiuni, se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Îndeosebi pe parcursul zilei de marți, în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Vreme rece în toată țara

Întreaga țară este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m și vreme rece, începnd de luni la ora 10:00 până joi, 9 octombrie.

Temperaturile maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade, iar cele minime, între 3 și 14 grade.

În sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h.

Cod Roșu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

În județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Cod Portocaliu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvanieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Cod Galben: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).