Cod Roșu și Portocaliu de ninsori viscolite, Cod Galben de vânt puternic

Meteorologii au emis duminică două alerte Cod Roșu și Portocaliu de ninsori viscolite, la munte în special, valabile până luni dimineață, precun și o avertizare Cod Galben de vânt puternic, pentru mai multe zone ale țării, care se va prelungi până luni seară.

Cod Roșu: 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero.

Cod Portocaliu: 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 2:00

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă. În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90…100 km/h.

Cod Galben: 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00 În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.