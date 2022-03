Conducta de gaz lichefiat Bulgaria-Grecia ar putea fi gata în iunie

Conducta de gaz lichefiat Bulgaria-Grecia, o alternativă a gazului rusesc, ar putea fi gata până la sfârşitul lunii iunie.

Anunțul a fost făcut luni, de premierul Bulgariei, Kiril Petkov, la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor NATO din Europa de sud-est, desfășurată la Sofia, unde a participat și premierul Nicolae Ciucă.

Premierul Ciucă a susţinut o alocuţiune în cadrul sesiunii plenare a reuniunii şi a avut întrevederi bilaterale cu prim-miniştrii Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, Muntenegrului, Zdravko Krivokapic, şi Republicii Macedonia de Nord, Dimitar Kovacevski.

„Vreau să îi mulţumesc lui Kiril (Petkov – n.r.) şi guvernului său pentru angajamentul de a finaliza interconectorul Bulgaria – Grecia. Am discutat mult despre acest coridor, luând în calcul situaţia actuală şi faptul că este mare nevoie de o diversificare a resurselor de gaze. Am discutat cu Kiril (premierul Bulgariei – n.r.) şi cu premierul grec, Kyriakos Mitsotakis. Suntem hotărâţi să facem tot ce putem pentru a avea acest interconector finalizat cât mai curând posibil. Nu putem să avem gaz lichefiat fără acest interconector finalizat”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă comună cu premierii Bulgariei, Macedoniei de Nord şi Muntenegrului.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, şi-a exprimat încrederea că până la finalul lunii iunie conducta ar putea fi realizată.

„Săptămâna trecută am vizitat terminalul din Bulgaria şi pe cel din Alexandroupolis. Am văzut portul, am zburat efectiv deasupra conductei şi am monitorizat situaţia. Premierul grec a oferit asigurări că până la sfârşitul lunii iunie conducta va fi realizată în mod fizic. (…) Suntem foarte hotărâţi. În ultimele trei luni am realizat progrese mai importante decât în ultimii ani. Vom menţine legătura cu premierul român pentru a ne asigura că gazul merge spre nord, de asemenea”, a afirmat Petkov.

Ciucă a scris pe Facebook:

„Îi mulțumesc premierului Bulgariei, Kiril Petkov, care a oferit oportunitatea consultărilor aprofundate privind consecințele invaziei ruse în Ucraina asupra securității Europei de Sud-Est. Împreună cu omologii mei din Bulgaria, Muntenegru și Macedonia de Nord am reconfirmat orientarea strategică fermă a țărilor noastre către valorile euro-atlantice.Coordonarea în regiunea noastră este deosebit de necesară. Am discutat cu omologii mei despre dezvoltarea cooperării ca aliați NATO pentru a întări postura de apărare și descurajare a Alianței Nord-Atlantice pe Flancul Estic și am invitat aliații să contribuie la structurile NATO de pe teritoriul nostru. Alegerea făcută de Rusia de a declanșa războiul împotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate în regiunea Mării Negre și în Sud-Estul Europei. Am hotărât să contracarăm influența Federației Ruse prin creșterea rezilienței noastre, inclusiv prin reducerea dependenței energetice față de Rusia, combaterea narativelor false ale Rusiei, securitate cibernetică sporită și o creștere a comerțului între statele noastre. România, Bulgaria, Muntenegru și Macedonia de Nord vor continua pe drumul unei cooperări mai puternice în această parte a Europei pentru a face față amenințărilor la adresa securității noastre comune”.