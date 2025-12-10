Criza apei din Prahova. Ministra Mediului sesizează Parchetul și a demis-o pe șefa ABA Buzău-Ialomiţa; directorul general al Apelor Române a demisionat

Scandalul politic izbucnit după criza apei din Prahova și Dâmbovița, când 13 localități din aceste județe au rămas de două săptămâni fără apă potabilă, iar PSD cere insistent premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, ia o altă turnură.

Acuzând faptul că a fost sabotată, Buzoianu a trimis la Parchetul General raportul Corpului de control și a demis-o pe șefa ABA Buzău Ialomiţa, iar directorul general al Apelor Române, Florin Ghiță, a demisionat.

„În perioada următoare, va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență”, a mai declarat Diana Buzoianu, miercuri,într-o conferință de presă.

În localitățile afectate de golirea barajului Paltinu, apa curge la robinet de câteva zile, dar aceasta nu este potabilă, fiind folosită doar la curățarea toaletelor. Oamenii nu o pot folosi să se spele, așa că stau la coadă în continuare pentru a lua apă îmbuteliată distribuită de autorități..

Ministerul Sănătății a anunțat că va menține starea de alertă epidemiologică până vor apărea rezultatele testelor de laborator la probele din apă care curge prin conducte. Ministrul Alexandru Rogobete promite că acestea vor fi gata joi.