Cutremur în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 12:34, în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 62 km sud de Buzău, 49 km sud de Focșani, 63 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea.