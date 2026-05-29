De ce nu a fost doborâtă drona militară rusească înainte de a exploda pe blocul din Galați (MApN)

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat vineri dimineață, într-o conferință de presă susținută la sediul MApN, de ce nu a fost doborâtă drona militară rusească înainte de a exploda pe blocul din Galați.

Declarațiile gen. Gheorghe Maxim: „Limitările tehnice sunt cu privire la scenariile în care aeronavele de vânătoare pot să angajeze ținta. Dați-vă seama că sunt 10 kilometri de la punctul de intrare în graniță până în municipiul Galați. Să tragi dintr-un avion F-16 cu o rachetă într-o dronă care, după ce e angajată, aterizează în mijlocul Galațiului produce pagube mai mari.

Ceea ce trebuie făcut este apărarea antiaeriană de la sol. Problema este că înzestrarea Armatei Române până acum nu a fost preocupată pentru sisteme de apărare antiaeriană de la sol. De cinci luni, de când sunt la Ministerul Apărării, am introdus în înzestrarea Armatei Române opt proiecte de apărare antiaeriană pentru drone, cele mai moderne posibil. Dar durează până când vin, 2027, 2028.

Mai mult, acum trei luni, la nivel NATO, am solicitat oficial ca, până când ne vin nouă aceste produse pe care pentru prima oară le-am comandat, de apărare antiaeriană, să primim sprijin aliat temporar în zona Dobrogei.

Este în analiză această solicitare. Am avut o discuție în această dimineață cu secretarul general Mark Rutte, cu rugămintea de a grăbi o decizie la nivel NATO cu privire la solicitarea României, făcută de acum trei luni, de când am ajuns la Ministerul Apărării.

Am avut în această dimineață, după ce am discutat cu domnul Rutte, o discuție între șeful Armatei, șeful Statului Major, și SACEUR, adică partea militară, comandantul suprem din zona Europa. Se întâmplă lucruri, o să anunțăm în perioada următoare.

Războiul din Ucraina nu este o glumă. Le transmit asta nu doar celor din zona Galați, ci celor (politicienilor – n.r.) din România care invocă tot felul de mofturi despre SAFE, despre înzestrarea Armatei Române, le spun să realizeze că ce s-a întâmplat azi-noapte se poate întâmpla oricăruia dintre noi.

Armata Română este în permanență preocupată ca, prin acele capabilități pe care le avem, să micșorăm toate scenariile, pentru că ce s-a întâmplat azi-noapte se poate repeta”.

Ulterior, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a vorbit și el, la TVR Info, despre limitările tehnice în cazul folosirii avioanelor de vânătoare pentru interceptarea unei drone aflate foarte aproape de o zonă locuită.

