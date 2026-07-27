Două sisteme Triton vor supraveghea permanent Portul Constanța, pentru depistarea dronelor maritime

Două sisteme Triton vor supraveghea permanent Portul Constanța, începând din 28 iulie,pentru detectarea și monitorizarea dronelor militare maritime.

Amplasarea lor vine la aproape două luni după ce o dronă navală, de proveniență ucaineană, a explodat în Portul Constanța, iar suflul ei a distrus o hală industrială din zona Danei 78. Tot pe 5 iunie, alte 4 drone militare au fost detectate în Marea Neagră.

Administrația Porturilor Maritime Constanța informează că echipamentele vor fi amplasate în zona digurilor de nord și de sud și vor fi operate de specialiști ai companiei americane Ocean Aero Inc., producătorul acestor sisteme.

Potrivit companieii, Triton poate naviga în mod autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se de energie solară și eoliană și se poate deplasa cu viteze de până la 5 noduri marine, adică peste 9 km/h. Sub apă, Triton poate naviga 10 zile la o viteză de 2 noduri marine, circa 3,7 km/h.

Sistemul poate naviga la suprafață și se poate scufunda în mod autonom pentru a colecta date atât deasupra, cât și sub suprafața mării.

Sistemele Triton nu vor afecta siguranța navigației, respectând toate măsurile de securitate necesare în acest sens. Ele vor contribui la o monitorizare mai eficientă a zonei portuare și la creșterea siguranței operațiunilor.