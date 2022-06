Dr. Eugen Hriscu, după 2 morți la Saga Festival: Ca de obicei, vinovati vor fi consumatorii – „De ce nu au citit în pliantele ANA ca drogurile sunt rele?”

Tot o operatie de PR a fost si cortuletul cumparat la reduceri, branduit si plasat in perimetrul festivalului SAGA, unde angajatii si voluntarii ANA au distribuit pliante cu mesaje mobilizatoare si ochelari funky care te faceau sa vezi lumea ca si cum ai fi drogat!!! – stai si te intrebi daca oamenii care au pus la cale asa ceva chiar cred ca un tanar care isi baga drogurile in chiloti ca sa intre la festival o sa se opreasca la cort, o sa si puna ochelarii si o sa zica.. “a, in cazul asta, nu le mai iau, m-ati convins! plus, pliantele astea sunt bomba!”

Si tot o operatie de PR a fost si pentru organizatorii festivalului care s-au spalat pe maini de sangele tinerilor care au murit azi noapte – „noi le-am spus sa nu se drogheze, uite, i-am chemat si pe politistii de la ANA!”

Ipocrizia ucide omenia! Toata lumea, atat oficialii de la ANA cat si patronii de la SAGA, stie ca festivalurile sunt ocazii de consum. A pretinde altceva e pura ipocrizie. Daca publicul SAGA ar fi format doar din ne-consumatori, am fi citit azi despre cei 1000 de spectatori care au plecat acasa la 12 noaptea. De asemenea, domnii politisti de la ANA si domnii patroni de la SAGA cunosc foarte bine care sunt interventiile dovedite eficiente in prevenirea deceselor si cazurilor de intoxicatie grava la festivaluri:

– testarea anonima a pastilelor pentru decelarea celor care contin substante periculoase (majoritatea consumatorilor arunca pastila sau substanta dupa ce primesc un rezultat care indica prezenta unor adulteranti)

– zonele de tip chill-room unde se gasesc profesionisti pregatiti sa identifice manifestarile care anunta o evolutie grava a starii de intoxicatie

– apa disponibila gratis.

Avand o experienta de 7 ani si contacte cu mii de persoane la Padina si Vama Veche in proiectul Cortul de chill , am propus de mai multe ori o interventie adaptata festivalurilor mari de muzica. Am fost refuzati in cel mai bun caz, cel mai adesea ignorati. Organizatorii nu vor sa admita ca stiu ca se consuma droguri la evenimentul lor (desi stiu!), e mai bine pentru banii lor sa cheme tricourile verzi de la ANA ca sa distribuie pliante si fotografii pe facebook.

Din pacate, acum au murit oameni. Aflam despre ei pentru ca sunt dintre cei care si-au permis banii de SAGA. Nu vom afla insa nimic despre sutele de oameni din periferii ucisi de etnobotanice, de sutele omorati de HIV pentru ca ANA nu are bani de seringi, nici de miile de vieti distruse de dependenta de droguri pentru care ANA pare sa nu aiba un raspuns. Niciun centru nou de tratament nu s-a deschis in ultimii 10 ani! In acest timp, centre complet utilate, in care Statul a investit milioane stau închise sub obladuirea extrem de bine promovatei pe facebook Agentii.

Ca de obicei, vinovati vor fi consumatorii (de ce au consumat, nu au citit in pliantele ANA ca drogurile sunt rele?).. se vor emite comunicate de presa in care se vor disculpa si vor infiera cu manie proletara drogurile si flagelul, etc.. oamenii din ANA vor astepta cuminti sa iasa la pensie la 50 de ani ca orice politist destoinic din aceasta tara, in timp ce patronii SAGA isi vor numara milioanele. De data asta nu este incompetenta! Acesti oameni stiu exact ca ceea ce fac nu e eficient.