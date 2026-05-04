Euro a atins un nou maxim istoric, înainte de votul pe moțiunea de cenzură anti-Bolojan depusă de PSD-AUR

Leul a continuat să se deprecieze, luni, în fața euro, care a atins un nou maxim istoric, înainte de votul pe moțiunea de cenzură anti-Bolojan depusă de PSD-AUR.

Astfel, euro a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1998 lei, în creștere cu 5,81 bani (+1,1%) față de cotația precedentă, de 5,1417 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în creștere cu 4,11 bani (+0,93%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3965 lei.