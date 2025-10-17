Explozie cu multiple victime într-un bloc din București: Cel puțin doi morți,11 răniți, două etaje distruse complet

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe strada Petre Ispirescu din București, fără a fi urmată de incendiu. Deflagrația a distrus complet două etaje (5 și 6), însă toți locatarii au fost evacuați, deoarece clădirea nu mai poate fi locuită.

Sunt multiple victime: două persoane decedate și 11 răniți, dintre care 5 în stare gravă, dar situația este în dinamică, potrivit șefului DSU, Raed Arafat.

A fost declanșat planul roșu, intervine echipa specializată în căutare-salvare de la Ciolpani, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze, a anunțat prefectul Capitalei.

Inclusiv greamurile de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au fost sparte de suflul exploziei, iar un bloc alăturat a fost și el afectat.