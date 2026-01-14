Close Menu

    Explozie la Poliţia Rutieră Lugoj: clădirea unde se eliberau caziere și alte acte a fost distrusă; doi răniți

    By Actualitate

    O explozie produsă, miercuri, la Poliția Rutieră din Lugoj, a distrus clădirea unde se eliberau caziere și alte acte și a avariat alta, aflată în apropiere. Doi angajați MAI au fost răniți.

    Unul dintre ei, aflat în clădire în momentul exploziei, a suferit arsuri pe față și pe mâini și a fost transportat la Timișoara, la Casa Austria.

    Au fost avariate și două mașini parcate în apropiere, dintre care o autospecială de poliție.

    Din primele cercetări, deflagrația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze la centrala termică din anexa distrusă.

    La fața locului fac cercetări și măsurători specifice și specialiștii în accidente chimice de la ISU Timiș.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.