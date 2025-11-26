Flux complet online pentru pașapoarte, permise și înmatriculări auto – lege adoptată

Plenul Camerei Deputaților – for decizional – a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care se va asigura un flux complet online pentru crearea și primirea conturilor de utilizator folosite pe paginile de internet ale serviciilor de permise de conducere, înmatriculări și serviciilor de pașapoarte.

Actul normativ modifică și completează Ordonanța Guvernului 83/2001 și se adresează următoarelor instituții: Direcția Generală de Pașapoarte, serviciile publice comunitare de pașapoarte, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Aceste instituții „asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet și furnizarea datelor de acces, printr-un flux complet online, în condițiile legii”, se precizează în noua lege.

Actul normativ merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.