GALERIE FOTO. Otokar începe livrarea vehiculelor Cobra II produse la Mediaș pentru Forțele Armate Române

Primele vehicule blindate tactice Cobra II construite integral de Otokar la Mediaș au ieșit pe porțile fabricii, cu destinația Forțele Armate Române, potrivit unui comunicat transmis vineri de companie.

Cu producția de serie conform planificării și livrările deja în curs, uzina Automecanica Mediaș a Otokar devine platforma de producție a companiei în Europa și primul său site de fabricație din Uniunea Europeană, oferind României capacitatea de a construi un model de vehicul blindat 4×4 în toate etapele procesului de fabricație.

Producția este în plină desfășurare, iar livrările au început

Din cele 1.059 de vehicule comandate de România, peste 780 vor fi construite la Mediaș pe o perioadă de cinci ani. Producția de serie se desfășoară conform graficului: aproape 300 de vehicule au fost deja livrate. Până la finalul anului 2026, vor fi livrate 216 vehicule, inclusiv patru variante noi.

„Dincolo de linia de producție, investiția aduce României ceea ce contează pe termen lung: know-how avansat de producție, transfer de tehnologie și capabilități de inginerie. Uzina de la Mediaș devine un hub regional pentru sisteme terestre, capabil să susțină nu doar producția pentru Forțele Armate Române, ci și viitoare oportunități de export legate de programele de apărare NATO și ale Uniunii Europene”, a declarat Yusuf Fettahlıoğlu, director general al Automecanica Mediaș.

Nu doar asamblare —un proces de producție integrat

Automecanica Mediaș este platforma de producție a Otokar în Europa și primul său site de fabricație din Uniunea Europeană — fapt care face din Otokar singura companie turcă de sisteme terestre cu producție în UE. Standardele de producție aplicate în Turcia sunt aplicate identic și aici.

Uzina de la Mediaș se întinde pe aproximativ 140.000 de metri pătrați și dispune de infrastructură la standarde NATO. Echipamente moderne au fost deja instalate. Esențial este faptul că România dobândește capacitatea de a fabrica un vehicul blindat 4×4 în toate etapele procesului de producție, nu doar de a-l asambla.

Cobra II: o platformă consacrată, adaptată pentru România

Cobra II este un vehicul blindat tactic 4×4 lansat în 2013, aflat în prezent în serviciul a peste 20 de beneficiari din 13 țări, printre care peste 600 de unități în dotarea NATO. Este o platformă modulară, cu 30 de variante dezvoltate la nivel global.

Pentru România, Otokar produce mai multe variante, printre care: transportor de personal, recunoaștere, transportor de personal cu RCWS, recunoaștere CBRN și ambulanță. Vehiculul destinat României a fost dezvoltat special pentru cerințele licitației, testat de autoritățile române și a îndeplinit toate specificațiile.

Cu aproape 40 de ani de experiență în industria de apărare și peste 33.000 de vehicule militare în dotarea a aproape 50 de țări, Otokar aduce credibilitatea unui producător global și angajamentul unui partener local pe termen lung. Otokar este furnizor pentru NATO și Națiunile Unite, cu prezență globală și filiale în 5 țări.

O echipă locală în continuă creștere

Producția de serie de la Mediaș înseamnă și locuri de muncă stabile și calificate pentru comunitate. Aproape 100 de angajați noi au fost recrutați recent la Mediaș, iar echipa de producție numără în prezent peste 300 de persoane. Extinderea vizează și posturile administrative, în diverse departamente.

În total, prezența Otokar la Mediaș se va apropia în scurt timp de 400 de angajați, în funcție de nivelul de producție. Compania oferă beneficii și un mediu de lucru echitabil, cu obiectivul de a deveni angajatorul de preferat în industrie – pentru că oamenii motivați și loiali sunt cei care generează performanță.