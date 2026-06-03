Guvernul Bolojan acordă ajutoare de urgență victimelor exploziei provocate de drona rusească la Galați

Guvernul interimar Bolojan a aprobat, în ședința de miercuri, acordarea de ajutoare de urgență victimelor exploziei provocate de prăbușirea dronei militare rusești pe un bloc din Galați.

Potrivit Hotărârii de Guvern adoptate, cuantumurile ajutoarelor de urgență sunt în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv:

Câte 30.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate integral;

Câte 25.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

Câte 15.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%;

Câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuință.

„În situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul de 25.000 de lei sau de 15.000 de lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, vor primi ulterior diferența până la valoarea de 30.000 de lei.

Ajutoarele de urgență nominale se vor aproba, prin notă, de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de persoana nominalizată în acest scop”, precizează Guvernul.

Sumele individuale se stabilesc pe baza borderourile întocmite de către Agenția pentru plăți și inspecție socială din județul Galați, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență.

Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor în regim de urgență pentru a stabili pașii privind reconstrucția.

În urma prăbușirii dronei din noapte de 29 mai 2026, două persoane au fost rănite și peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență și primesc sprijin din partea autorităților locale. Persoanele care nu au unde să locuiască, sunt cazate temporar în spații asigurate de primărie.

Ajutoarele de urgență se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în limita sumei de 1 milion de lei.