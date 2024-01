Guvernul Ciolacu, memorandum pentru fuziunea ELCEN-Termoenergetica. Burduja: „Trebuie să vrea și Nicușor Dan”

Guvernul Ciolacu a aprobat un memorandum, miercuri, pentru fuziunea ELCEN-Termoenergetic, fuziune despre care ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat în briefingul de presă de la finalul ședinței Executivului: „Sigur, trebuie să vrea și Nicușor Dan; i-am trimis o scrisoare acum vreo opt luni, nu mi-a răspuns”.

Memorandumul prevede că fuziunea dintre Societatea Electrocentrale Bucureşti SA (Elcen) şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) se va realiza cu condiţia ca, la data fuziunii, toate creanţele ELCEN deţinute împotriva CMTEB, înregistrate în contabilitatea acestora, să fie plătite.

După finalizarea procedurii de fuziune, Municipiul Bucureşti are posibilitatea realizării unui aport de capital la societatea absorbantă sau, după caz, la noua societate rezultată din procedura de fuziune, prin majorarea capitalului acesteia, în funcţie de disponibilităţile financiare pe care le are la dispoziţie.

Precizările Guvernului:

„MEMORANDUM cu tema: Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Municipiul Bucureşti, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a

mediului, sănătăţii populaţiei şi dezvoltării durabile

Memorandumul are drept scop demararea demersurilor necesare în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat (SACET) în Municipiul Bucuresti, prin fuziunea dintre Societatea Electrocentrale București S.A. („ELCEN”) și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. („CMTEB”).

În acest sens este necesară:

a) Efectuarea unei analize de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la cadrul legislativ aplicabil serviciului public de alimentare cu energie termică (Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și normele secundare și terțiare aferente) pentru a fi identificate modificările și completările legislative necesare pentru ca, în urma realizării fuziunii dintre ELCEN și CMTEB societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București (respectiv producere, transport, distribuție și furnizare energie termică), prin gestiune directă, prin cesionarea Contractului nr. 7/29.11.2019, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov și CMTEB, cu toate drepturile și obligațiile izvorâte din acest contract și din legislația aplicabilă, deținute de CMTEB. Această analiză se propune a fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației („MDLPA”), în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului Memorandum.

b) Modificarea și/sau completarea actelor normative identificate de MDLPA conform pct. a), care să permită ca societatea absorbantă sau, după caz, noua societate rezultată din procedura de fuziune să poată continua, după finalizarea procedurii de fuziune, prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București. Termenul propus pentru realizarea acestui obiectiv este de 60 de zile de la data finalizării etapei prevăzute la pct. a).

c)Transmiterea de către Ministerul Energiei a unei solicitări, către Primarul General al Municipiului București, pentru exprimarea unui punct de vedere si a unui acord de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre ELCEN și CMTEB în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti.

Fuziunea se va realiza cu condiția ca, la data fuziunii, toate creanțele ELCEN deținute împotriva C.M.T.E.B. să fie achitate”.

Declarațiile ministrului Burduja:

„Într-adevăr, este o problemă care trenează și de cel puțin 10-15 ani de zile s-a vorbit despre necesitatea integrării serviciului de producție, transport, distribuție, furnizare a agentului termic pentru bucureșteni. Concret, asta înseamnă o fuziune între ELCEN, companie a Ministerului Energiei, și Termoenergetica, o companie a Primăriei Generale.

De ce e nevoie de această fuziune? Pentru că e nevoie de un sistem centralizat de producție, transport, distribuție și furnizare a agentului termic, pentru că vedem problemele de fiecare zi ale zecilor de mii de bucureșteni care n-au căldură și apă caldă, pentru că ambele companii trebuie să lucreze împreună când vorbim de investiții.

Degeaba, de exemplu, noi acum ne pregătim în prima jumătate a acestui an să lansăm apeluri pentru modernizarea CET-urilor, celor patru CET-uri, de fapt, trei necesită modernizare, CET Vest fiind singurul modernizat, dar degeaba modernizăm CET-urile dacă nu se modernizează și rețeaua de termoficare.

Nu mai vorbesc de toate economiile de cost care rezultă dintr-o fuziune și bineînțeles că odată cu adoptarea acestui memorandum, avem o foaie de parcurs, un roadmap, care înseamnă o analiză a legislației care trebuie modificată, înseamnă solicitarea punctului de vedere al municipiului București, al Primăriei Generale, dl. Nicușor Dan, cu privire la această fuziune și înseamnă declanșarea fuziunii în sine prin Adunarea Generală a Acționarilor din cele două companii. Suntem hotărâți să înaintăm cu acest demers, pentru că în joc este calitatea vieții din cel mai important oraș al României, municipiul București”.

3 luni

Întrebat dacă poate estima un calendar de realizare a acestei fuziuni, ministrul Sebastian Burduja a răspuns:

„Da, la nivel de cadru legislativ urmează o analiză de către Ministerul Dezvoltării în 30 de zile, eventuale modificări peste încă 60 de zile. Noi avem 15 zile de astăzi să notificăm Primăria Generală a Municipiului București cu privire la această intenție de fuziune, după care se convoacă adunările generale ale acționarilor celor două companii.

Sigur, trebuie să vrea și Nicușor Dan, o să vedem. Eu i-am trimis o scrisoare acum vreo opt luni de zile, nu mi-a răspuns nici până în ziua de astăzi. Sper că la asta o să-mi răspundă, pentru că e totuși important. Dacă îmi răspunde și dorește, atunci se pot face adunările generale.

Deci, să spunem, un proces de fuziune într-un an de zile, maximum un an, să zicem, până la finalul acestui an, 2024, este fezabil. Menționez că ELCEN e o companie mult mai valoroasă decât Termoenergetica, are active mult mai mari, terenuri, centrale de producție a agentului termic, nu se compară cu Termoenergetica – e o companie care practic doar facturează, în principal, are niște sisteme, niște resurse umane, dar cam atât. Mă aștept ca în compania rezultată, Ministerul Energiei, sigur, să aibă ponderea cea mai mare, dacă nu cumva municipiul București va decide să vină cu un aport de capital”.