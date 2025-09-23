Close Menu

    Incendiu cu degajări masive de fum în București; val de mesaje RO-Alert în sectoarele 2, 3, 4 și 5. Depășiri de 7 ori ale concentrațiilor de particule admise

    By Updated: Actualitate

    Un incendiu puternic, cu degajări masive de fum la o hală frigorifică din Sectorul 2, a afectat întreaga Capitală și a înspăimântat bucureștenii, marți seară, când fumul le-a pătruns în locuințe.

    Mesajele RO-Alertau venit în valuri, pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5. Oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din casă și să închidă ferestrele.

    foto: Ministerul Mediului

    Au intervenit 150 de pompieri cu 26 de autospeciale cu apă și spumă, precum și roboți de stingere a incendiilor, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) .

    foto: Ministerul Mediului

    „Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/mc, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, a transmis Ministerul Mediului.

    foto: Ministerul Mediului
    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.