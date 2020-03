Iohannis: Nu avem răspândire comunitară a coronavirusului

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți seară, în urma videoconferinței la care a participat alături de ceilalți lideri europeni, că în România „nu avem răspândire comunitară a coronavirusului”.

Șeful statului a arătat că „cele 29 de cazuri confirmate de coronavirus sunt încă foarte puține comparativ cu alte state europene”, dar că „e esențial să prevenim răspândirea necontrolată a infecției”.

Totodată, Iohannis a spus că „riscul unei pandemii la nivel mondial rămâne ridicat”, iar „Europa este în stare de mobilizare”.

„Protejarea cetățenilor UE e prioritatea zero și am discutat măsurile care se impun. E absolut necesar să ne coordonăm eforturile; doar prin măsuri comune vom reuși să gestionăm eficient criza; numai împreună vom reuși să prevenim efecte grave asupra economiilor europene. Pentru a discuta aceste chestiuni am convocat pentru mâine o discuție cu premierul și ministrul Finanțelor”, a anunțat președintele.

Iohannis a făcut apel la români „să renunțe pentru o vreme la deplasările care nu sunt necesare, mai ales în locuri aglomerate”.