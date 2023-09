Legea pe care Guvernul Ciolacu și-a asumat răspunderea, atacată la CCR. Moşteanu: „Am oprit mărirea taxelor de la 1 octombrie”

Parlamentarii USR, cei de la Forța Dreptei și doi PNL-iști au atacat la Curtea constituțională (CCR), vineri, legea pe care Guvernul Ciolacu și-a asumat răspunderea, în urmă cu trei zile.

Cei doi parlamentari de la PNL care au depus semnătura sunt Dan Vâlceanu, fost ministru al Fondurilor Europene, și Gheorghe Pecingină.

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat, la Palatul Parlamentului, că prin acest demers a fost oprită creșterea taxelor de la 1 octombrie.

„Acum 20 de minute am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină. Sunt 46 de pagini de articole neconstituţionale. (…) Am blocat astăzi această lege, ea nu va intra în vigoare. Aşteptăm termenul CCR. Până vor judeca cei de la CCR, acest proiect este blocat, nu va creşte niciun fel de taxă la 1 octombrie”, a precizat el.

Potrivit lui Moșteanu, USR contestă și invocarea urgenței, ca motiv pentru asumarea răspunderii Guvernului pe această lege: „CCR a spus clar că, atunci când îți angajezi răspunderea ca guvern, trebuie să ți-o angajezi pe ceva urgent, pentru ceva care se aplică imediat și nu ai altă variantă. În cazul nostru, ei au făcut o reformă care se aplică neunitar, nu era urgență, trebuia trecută prin Parlament”.

De asemenea, el susține că „sunt foarte multe argumente de neconstituționalitate intrinsecă, e încălcat principiul securității juridice, ca urmare a lipsei de claritate și previzibilitate a normelor din această lege. Se încalcă principiul egalității în fața legii prin tratamentul inegal și discriminările făcute”.

