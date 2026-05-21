Lift prăbușit cu 7 persoane la Ministerul Transporturilor. Arafat: „Ultimul afișaj era etajul 8”

Un lift cu 7 persoane (2 bărbați și 5 femei) a căzut în gol, joi dimineață, la Ministerul Transporturilor – clădire veche (Palatul CFR), iar „ultimul afișaj era etajul 8” în cabină, potrivit secretarului de stat în MAI, Raed Arafat, șef al DSU.

Însă primele cercetări au stabilit că liftul a căzut de la etajul 4 până aproape de subsol, adică aproximativ 15 metri.

Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), toate angajate ale instituției, 5 necesitat îngrijiri medicale, iar trei au fost transportate la spital. Astfel, au suferit fracturi la piciorul drept un bărbat de 38 ani, transportat la Spitalul Militar, și o femeie de 42 ani, la Spitalul Universitar.

O altă femeie, de 46 de ani, care avea dureri la piciorul drept, a fost dusă la Spitalul Militar. Celelalte două femei, de 33 ani și de 53 ani, au prezentat dureri în zona picioarelor.

Raed Arafat, șeful DSU: Este vorba despre șapte persoane care au fost în lift. (…) Din persoanele respective, cinci au necesitat îngrijiri medicale. Din informațiile preliminare, două persoane au fracturi la nivel de membru inferior. Aceste informații pot să se modifice, dar nimeni nu este cu risc vital. Nu avem informații ca vreo persoană să aibă un risc care să îi pună viața în pericol sau o leziune care să îi pună viața în pericol”.

Ascensorul, revizie majoră în urmă cu o zi

Instalația de ridicat a liftului din incinta Palatului CFR deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, a transmis directorul general al clădirii, Vlad Secăreanu, într-un comunicat de presă.

Mai mult, în urmă cu doar o zi, pe 20 mai, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.

„Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale. Regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă și vor fi date noi detalii pe măsură ce investigația tehnică va avansa”, a spus Secăreanu.

După producerea incidentului, toate lifturile din incinta Palatului CFR vor fi oprite de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

„În plus, directorul general al Palatului CFR a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor, pentru ca aceștia să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările din data de 20 mai 2026 și să participe la expertiza tehnică”, se mai arată în comunicat.