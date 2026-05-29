LIVE. O dronă rusească a explodat pe un bloc din Galați; doi răniți. Nicușor Dan a convocat CSAT

Ora 11:00. Ședința CSAT a început.

Ora 10:55. Ilie Bolojan l-a mandatat pe ministrul Apărării, Radu Miruță, să voteze în locul lui deciziile ce vor fi luate în CSAT, acesta din urmă oricum participând la ședință, deoarece este membru în Consiliu.

Ilie Bolojan a amintit, în discursul său de la Chișinău, despre faptul că Sorin Grindeanu (PSD) a atacat la CCR Ordonanța de Urgență privind achizițiile SAVE. „Vă rog să vă gândiți la toate contestațiile depuse la CCR cu privire la programul SAVE cu privire la dotarea Armatei Române”, a spus premierul.

El a cerut de la MApN un avion Spartan pentru a reveni în România. Ajunsese la Chișinău cu două ore înainte de explozia drenei militare.

Ora 10:00. Ambasada SUA a transmis următorul mesaj: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, similar celui comunicat de Mark Rutte, secretarul general al NATO.

O dronă rusească a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați, în noaptea de joi spre vineri în jurul orei 02:00, la circa 10 kilometri de granița cu Ucraina. Aceasta s-a desprins dintr-un roi de drone cu încărcătură militară, care a atacat portul ucrainean Ismail.

Doi răniți în urma exploziei, o femeie și un copil, care „prezintă escoriații”, potrivit DSU, au fost internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

Comunicatul DSU: „În municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru ora 11:00. Premierul interimar Ilie Bolojan, care este vicepreședintele CSAT, se află la Chișinău, la un eveniment al aleșilor locali, la care participă și președinta Republicii Molodova, Maia Sandu.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la sediul MAE.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosarul penal și „efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat”, se arată într-un comunicat.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la TVR Info despre limitările tehnice în cazul folosirii avioanelor de vânătoare pentru interceptarea unei drone aflate foarte aproape de o zonă locuită:

„Limitările tehnice sunt cu privire la scenariile în care aeronavele de vânătoare pot să angajeze ținta. Dați-vă seama că sunt 10 kilometri de la punctul de intrare în graniță până în municipiul Galați. Să tragi dintr-un avion F-16 cu o rachetă într-o dronă care, după ce e angajată, aterizează în mijlocul Galațiului produce pagube mai mari.

Ceea ce trebuie făcut este apărarea antiaeriană de la sol. Problema este că înzestrarea Armatei Române până acum nu a fost preocupată pentru sisteme de apărare antiaeriană de la sol. De cinci luni, de când sunt la Ministerul Apărării, am introdus în înzestrarea Armatei Române opt proiecte de apărare antiaeriană pentru drone, cele mai moderne posibil. Dar durează până când vin, 2027, 2028.

Mai mult, acum trei luni, la nivel NATO, am solicitat oficial ca, până când ne vin nouă aceste produse pe care pentru prima oară le-am comandat, de apărare antiaeriană, să primim sprijin aliat temporar în zona Dobrogei”.