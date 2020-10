Majoritatea în CGMB, asigurată de USRPLUS și PNL – iar PMP li se alătură

Dreapta formată din PNL și USRPLUS a câștigat nu numai 4 primari de sector, ci și majoritatea mandatelor în Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și în toate cele 6 consilii locale de sector.

Iar dacă celor două partide li se alătură PMP, ele vor avea o majoritate confortabilă, astfel încât consilierii vor putea adopta și proiecte de patrimoniu, care necesită două treimi din voturi.

Rezultate CGMB

Iată rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie, prezentate de Biroul Electoral Central (BEC) luni, în a 8-a zi de la scrutin:

În Consiliul General al Municpiului București (CGMB), PSD a obţinut cele mai multe voturi: 211.164 (32,37%), ceea ce înseamnă 21 de mandate din totalul de 55 de consilieri.

Însă Alianţa USR PLUS, cu 175.953 de voturi (26,98%), are 17 mandate, iar PNL, cu 125.940 de voturi (19,31%), are 12 mandate de consilier, astfel că formează majoritatea simplă de 29 de voturi.

Dacă li se alătură PMP, cu 51.001 voturi (7,82%), respectiv 5 consilieri, cele trei formațouni politice formează o majoritate confortabilă în CGMB, asigurând voturile pentru proiectele primarului Nicușor Dan.

La toate cele 6 sectoare, majoritatea este asigurată de partidele de dreapta, chiar dacă nu au câștigat primarii lor. Astfel:

În Consiliul local al Sectorului 1 (primar Clotilde Armand – USRPLUS), PSD a obţinut 9 mandate, Alianţa USR PLUS – 9 mandate, PNL – 6 şi PMP – 3.

În Consiliul local al Sectorului 2 (primar Radu Nicolae Mihaiu – Alianța USRPLUS), PSD a obţinut 10 mandate, iar USR PLUS – 9, PNL – 6 şi PMP – 2.

În Consiliul local al Sectorului 3 (Primar Robert Negoiță, fost PSD, în prezent Alianța PRO București 2020), Alianţa USR PLUS a obţinut 9 mandate, PSD – 8, PNL – 7, Pro Bucureşti 2020 – 5 şi PMP – 2 mandate.

În Consiliul local al Sectorului 4 (primar reales Daniel băluță – PSD), PSD a obţinut 11 mandate, Alianţa USR PLUS – 9 mandate, PNL – 5 şi PMP – 2 mandate.

În Consiliul local al Sectorului 5 (primar Cristian Popescu Piedone – PPU-SL), PSD a obţinut 10 mandate, PNL – 6, USR PLUS – 5, PPU-SL – 4 şi PMP – 2 mandate.

În Consiliul local al Sectorului 6 (primar Ciprian Ciucu – PNL, PSD a obţinut 9 mandate, PNL – 8, Alianţa USR PLUS – 8 şi PMP – 2 mandate.