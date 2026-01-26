METEO. Alerte Cod Galben și Portocaliu de ploaie și lapoviță. Ceață și polei, până la prânz

Meteorologii au emis avertizări Cod Galben și Portocaliu de ploaie și lapoviță, valabile de luni până marți seară, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Totodată, sunt atenționări nowcasting Cod Galben de ceață, vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea ghețușului – până la ora 11:00, în localități din județele Olt și Dolj, iar până la ora 12:00, în zone din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ceață cu vizibilitate redusă la sub 200 m și izolat la sub 50 m pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești.

În aceleași condiții se circulă în București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Pe autostrada A7 Ploiești-Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed.

Cod Portocaliu: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27ianuarie, ora 20:00

În zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm.

Vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

Cod Galben: 26 ianuarie, ora 10:99 – 27ianuarie, ora 20:00

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Temporar, vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.