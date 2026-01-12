METEO. Cod Galben de ger în toată țara; alerta de vreme rea se prelungește

Meteorologii au emis pentru luni noapte o avertizare Cod Galben de ger, iar alerta de vreme rea se prelungește și marți, în centrul și nordul țării.

Astfel, primul Cod Galben este emis pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00.

„În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte”, potrivit alertei meteo.

Al doilea Cod Galben de ger este valabil începând de marți, 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00.

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade”, potrivit ANM.