    METEO. Cod Portocaliu și Galben de vânt puternic; ninsori viscolite. Ger în toată țara

    Meteorologii au emis două avertizări: Cod Portocaliu de ninsori viscolite, în special la munte, și și Galben de vânt în mai multe zone ale țării.

    În plus, este o informare de ger în toată țara, pe parcursul nopților din următoarea săptămână, însă și pe timpul zilei intensificările vântului accentuează senzația de frig. 

    Cod Galben: 28 decembrie, ora 2:00 – 29 decembrie, ora 10:00

    Vânt puternic și ninsori viscolite sunt în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte, iar intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului.
    De altfel, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania, de 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.
    În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ.
    Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.
    Cod Portocaliu: 28 decembrie, ora 2:00 – 29 decembrie, ora 10:00

    În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

    Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

