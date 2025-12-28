METEO. Cod Portocaliu și Galben de vânt puternic; ninsori viscolite. Ger în toată țara

Meteorologii au emis două avertizări: Cod Portocaliu de ninsori viscolite, în special la munte, și și Galben de vânt în mai multe zone ale țării.

În plus, este o informare de ger în toată țara, pe parcursul nopților din următoarea săptămână, însă și pe timpul zilei intensificările vântului accentuează senzația de frig.

Cod Galben: 28 decembrie, ora 2:00 – 29 decembrie, ora 10:00

Vânt puternic și ninsori viscolite sunt în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte, iar intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului. De altfel, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania, de 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.

Cod Portocaliu: 28 decembrie, ora 2:00 – 29 decembrie, ora 10:00