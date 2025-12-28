METEO. Cod Portocaliu și Galben de vânt puternic; ninsori viscolite. Ger în toată țara

Meteorologii au emis două avertizări: Cod Portocaliu de ninsori viscolite, în special la munte, și și Galben de vânt în mai multe zone ale țării.
În plus, este o informare de ger în toată țara, pe parcursul nopților din următoarea săptămână, însă și pe timpul zilei intensificările vântului accentuează senzația de frig.
Cod Galben: 28 decembrie, ora 2:00 – 29 decembrie, ora 10:00
În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.
Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.