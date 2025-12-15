METEO. Cum va fi vremea de Crăciun și în prag de Anul Nou – prognoza ANM

Vremea va fi în această săptămână mai caldă față de normalul perioadei, cu temperaturi maxime de 13-14 grade Celsius, urmând să înceapă să scadă în weekend.

Din 22 decembrie vor apărea ploi, lapoviță și ninsori, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni (15 – 28 decembrie) publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni. (Vezi la finalul articolului graficele cu temperaturi în fiecare zi și noapte).

În Banat, temperaturile sunt în creștere și vor atinge, în medie, 14 grade pe 18 și 19 decembrie, apoi vor scădea, până pe 21 decembrie, la 9 grade, iar din 24 decembrie, la 3-4 grade până la finalul celei de-a doua săptămâni.

Noaptea, temperaturile vor fi între -2 grade și 1 grad, iar după data de 23 decembrie, media va fi de -2 grade.

Probabilitatea de precipitații va crește în jurul Crăciunului.

În Crișana, maximele termice vor crește semnificativ în primele zile, astfel încât media acestora se va situa în jurul a 13 grade, în data de 19 decembrie. După aceasta, se remarcă scăderea temperaturilor diurne până în 21 decembrie, când mediat se vor înregistra aproximativ 9 grade, valoare ce se va menține și în zilele de 22 și 23 decembrie. Ulterior, poate fi identificată scăderea treptată a temperaturilor maxime, astfel că se vor atinge 2 – 3 grade, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni analizate.

În ceea ce privește media minimelor termice, se pot observa variațiile acesteia în prima săptămână, cu cele mai mici valori în 16 decembrie și cele mai mari în 19 și 20 decembrie. De asemenea, un aspect important este reprezentat de răcirea treptată de la finalul intervalului de referință, când se vor înregistra aproximativ -3 grade.

Probabilitatea de precipitații va crește în cea de-a doua parte a intervalului de anticipație.

În Transilvania, temperaturile din timpul zilei vor fi în creștere în prima săptămână de prognoză, de la o valoare medie de 3 grade, în ziua de 15 decembrie, până spre aproximativ 10 grade, în 19 și 20 decembrie. Ulterior, media maximelor diurne va scădea de la o zi la alta, astfel încât, la finalul intervalului de anticipație, se vor înregistra cel mult un grad până la două grade.

În ceea ce privește temperaturile minime, se poate identifica o scădere în data de 16 decembrie, când mediat se vor înregistra -5 grade. După acea dată, poate fi remarcată creșterea temperaturilor din timpul nopții spre valori medii între -2 și zero grade, în intervalul 19-26 decembrie. La sfârșitul perioadei de anticipație se vor atinge, în medie, -4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi în creștere în cea de-a doua săptămână, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

În Maramureș, temperaturile maxime vor crește remarcabil în prima săptămână, astfel că media acestora va atinge 11 grade, în 19 și 20 decembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru perioada respectivă. Ulterior, se poate observa o scădere de la o zi la alta până la finalul celei de-a doua săptămâni de referință, astfel încât, mediat se vor înregistra două grade.

Raportat la media temperaturilor de pe parcursul nopții, se identifică scăderea bruscă a acesteia din data de 16 decembrie, între -4 și -3 grade, apoi creșterea treptată până în 19 decembrie, când se vor atinge zero grade, valoare ce se va menține până în 24 decembrie. Începând cu această zi, se preconizează o nouă răcire a vremii, cu medii ale minimelor termice în jurul a -4 grade, spre sfârșitul perioadei de anticipație.

Probabilitatea de precipitații va fi în creștere începând cu data de 23 decembrie.

În Moldova, în prima jumătate a intervalului, regimul termic va caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei. Până pe 18 decembrie se estimează o creștere ușoară a valorilor maxime, când se vor înregistra, în medie, 9 – 10 grade. Din 19 decembrie, tendința temperaturilor maxime va fi de scădere treptată până la finalul intervalului, când se vor înregistra, în medie, între zero și două grade.

Minimele vor ave oscilații de la o zi la cealaltă, cu o tendință de creștere a valorilor până în data de 22 decembrie, astfel încât se vor înregistra, în medie, de la ecartul cuprins între -4 și -2 grade până la un grad, chiar 3 grade. Din 23 decembrie, acestea vor marca o scădere treptată și sunt estimate valori, în medie, ce oscila între -5 și -3 grade.

Probabilitatea de precipitații va crește în cea de-a doua parte a intervalului analizat.

În Dobrogea, pe parcursul primei jumătăți a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Maximele termice vor fi în creștere ușoară până în data de 17 decembrie, când mediile regionale vor atinge 11 – 12 grade. Ulterior, din 22 decembrie, valorile diurne vor intra într-un proces de scădere treptată, ajungând spre finalul perioadei la 24 grade.

Minimele termice vor avea variații zilnice, însă cu o tendință generală de creștere până în 21 decembrie, de la un grad – 3 grade la 5 – 6 grade, apoi vor scădea din nou, revenind spre -2 grade, chiar un grad, la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

În Muntenia, valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei, în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile maxime vor avea variații de la o zi la cealaltă, iar până pe 19 decembrie se remarcă o creștere ușoară a valorilor, de la 7 – 8 grade până la 11 – 12 grade. Din 24 decembrie se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2 – 3 grade.

Temperaturile minime vor oscila de la o zi la alta în prima săptămână a intervalului, când se vor înregistra, în medie, între -3 grade și -1 grad, însă cu un semnal clar de încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, între 2 și 4 grade. Ulterior, minimele vor intra într-un proces de răcire treptată și vor reveni spre valori medii cuprinse între -3 și -2 grade, spre sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului, însă va fi în creștere spre finalul celei de a doua săptămâni, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

În Oltenia, în prima parte a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice, cu maxime în creștere ușoară până în 18-19 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 10-11 grade. Ulterior, maximele vor fi în scădere treptată și ajung spre finalul intervalului, în medie, la 2 – 4 grade.

Temperaturile minime vor avea variații zilnice, dar cu o tendință de creștere până în 22 decembrie, de la valori medii cuprinse între -3 și -2 grade până la 3 – 4 grade. Din 23 decembrie, minimele vor scădea treptat, fiind estimate din nou, în medie, de la -3 la -2 grade, la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână a intervalului, dar va crește spre finalul acesteia.

La munte, în debutul intervalului de prognoză, regimul termic va avea o creștere temporară a temperaturilor maxime (de la 4 – 5 grade spre 8 – 9 grade), dar și a celor minime (între -5 și -4 grade, până la 0 – 1 grad).

Începând din 16 decembrie, se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimțit atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții, la valori apropiate de normalul termic al perioadei. Astfel, până la finalul intervalului se vor înregistra maxime, în medie, de -4…-3 grade și minime între -9 și -8 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi în creștere începând din 24 decembrie.

