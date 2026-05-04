METEO. MAI – cea mai călduroasă, dar și instabilă lună a primăverii; prognoza pe două săptămâni

Luna mai este cea mai călduroasă, dar și cea mai instabilă lună a primăverii, astfel că vom avea ploi aproape zilnic, potrivit prognozei publicate de ANM, luni, pentru următoarele două săptămâni (4-18 mai).

În Banat, temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei, în această săptămână, cu medii de 24-28 de grade Celsius, care vor scădea demiercurea viitoare la 21-24 de grade. Minimele termice vor fi în creștere, de la o medie de 6 – 7 grade în dimineața zilei de 5 mai, până la 13 grade, pe 7 mai.

În intervalul 8 – 10 mai, media temperaturilor minime va fi de 10 – 12 grade, iar în 11 – 12 mai se va situa în jurul valorii de 13 grade. În zilele care vor urma se va resimți o scădere a acestor valori, cu aproximativ 3 – 4 grade. După data de 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

În Crișana, procesul de încălzire a vremii va continua până marți, 5 mai, când media maximelor termice va urca până la 28 de grade și va fi cu mult mai ridicată decât în mod normal la această dată.

În următoarele patru zile, aceasta va scădea spre 23 de grade, pentru ca, la finalul primei săptămâni și la începutul celei de-a doua, să atingă în medie 24 – 26 de grade. În zilele care vor urma, media maximelor termice vor avea variații între 20 și 23 de grade. În primele zile de prognoză, minimele termice vor crește până la o medie de 13 grade în dimineața zilei de joi, 7 mai, apoi vor oscila în general între 8 și 11 grade. După data de 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.

În Transilvania, media maximelor termice va fi în creștere de la 22 de grade în prima zi, până la 26 de grade, în data de 6 mai. Între 7 și 11 mai, aceasta va oscila între 22 și 25 de grade, iar apoi, până la finalul intervalului de prognoză, între 19 și 22 de grade.

Vor crește și minimele termice, de la 5 grade în dimineața zilei de 5 mai, la 10 grade în cea de 8 mai. În intervalul următor se vor atinge temperaturi minime, în medie, între 7 și 11 grade. După data de 6 mai, local, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

În Maramureș, vremea va continua să se încălzească până în data de 6 mai, când media maximelor termice va fi mult mai mare decât în mod obișnuit la această dată și va atinge 26 – 27 de grade. În 7 mai, aceasta va scădea cu 4 – 5 grade și va rămâne la valori asemănătoare până în data de 9 mai.

În zilele de 10 și în 11 mai, temperaturile maxime vor avea o medie de 23 – 24 de grade, pentru ca în zilele care vor urma, să mai scadă și să se încadreze între 18 și 22 de grade. Minimele termice vor fi în creștere de la o medie de 6 grade la începutul intervalului de prognoză, până la 11 grade, în 7 și în 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 7 și 10 grade. După data de 6 mai, vor fi posibile perioade cu averse în fiecare zi.

În Moldova, media maximelor termice va avea variații în general între 20 și 24 de grade. Minimele termice vor crește, de la o medie de 6 – 7 grade în prima dimineață, până la 12 grade în dimineața zilei de 8 mai, apoi media lor va oscila în general între 8 și 11 grade. Începând cu data de 7 mai și până la finalul intervalului de prognoză, local și temporar, vor fi averse în fiecare zi.

În Dobrogea, în primele patru zile ale intervalului de prognoză, media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 18 grade, în data de 8 mai, va crește la 22 de grade, după care, până la finalul perioadei analizate, se va încadra în general între 20 și 23 de grade.

Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 6 grade în prima dimineață, până la 12 grade în dimineața zilei de 9 mai, va rămâne relativ constantă până în 12 mai, apoi tendința ei va fi de scădere. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată după data de 7 mai.

În Muntenia, până în data de 12 mai, în general, tendința temperaturilor va fi de creștere. Astfel, media maximelor termice va fi de la 21 la 26 de grade, iar cea a minimelor de la 6 la 12 – 13 grade. După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3 – 4 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.

În Oltenia, media maximelor termice va avea variații, în general, între 23 și 26 de grade și va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creștere, de la 5 – 6 grade în prima dimineață până spre 12 – 13 grade în diminețile zilelor de 11 și de 12 mai.

După acest interval, media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între 9 și 12 grade. Averse izolate vor fi până în data de 7 mai, iar ulterior pe arii mai extinse, posibil aproape în fiecare zi.

La munte, în general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 și 15 grade, iar cea a minimelor între 3 și 7 grade. Vor fi averse, pe suprafețe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic.

